МоваЯзык

Топтеми:

Вакарчук вийшов з фракції "Голос" і "перехитрив" Раду

Політика
6,0 т.

  • Заяву Вакарчука зачитав спікер Ради Дмитро Разумков

  • "Голос" збере з'їзд партії, на якому через ЦВК виключать його зі списків

  • На місце співака в парламент прийде наступна людина з партійного списку

Вакарчук 'перехитрив' Раду

Вакарчук "перехитрив" Раду

Лідер партії "Голос" народний депутат Святослав Вакарчук подав заяву про вихід з фракції "Голос" у Верховній Раді.

Про це в сесійній залі 19 червня оголосив глава парламенту Дмитро Разумков.

Вакарчук прийняв таке рішення після того, як 18 червня Рада не підтримала позбавлення його депутатського мандата. Після виходу політика з фракції члени "Голосу" зберуть з'їзд партії, на якому через ЦВК виключать його зі списків. Таким чином Вакарчук втратить мандат депутата. На його місце в Верховну Раду прийде наступна людина з партійного списку.

"Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, згідно з Конституцією, що автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата", – написав Вакарчук у Facebook.

Вакарчук "перехитрив" Раду

Вакарчук "перехитрив" Раду

Як писав OBOZREVATEL, У четвер, 18 червня, Верховна Рада відхилила проект постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука".

УкраїнаПартія Вакарчука "Голос"Верховна Рада УкраїниСвятослав Вакарчук
Поділитися в Facebook
  1. /Політика