Головна Новини
27 грудня • оновлено в 20:28
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Я б не вступав у переговори": Вакарчук відповів, як завершити війну на Донбасі

2.5т
Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Україні потрібно було вступати в переговори з РФ щодо завершення війни на Донбасі тільки маючи план, який би підтримувала більшість.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL. Український депутат додав, що вважає: спершу потрібно домовитися про встановлення режиму тиші в зоні ООС.

"На мою думку, цей план виглядає так – потрібно спочатку провести всеосяжне і тривале припинення вогню (і тут насправді дуже багато підпунктів плану – хто буде контролювати, як це розвести в часі, які лінії і так далі)", – сказав Вакарчук.

Новини
Про союз зі "Слугою народу", розчарування українців і війну: ексклюзивне інтерв'ю з Вакарчуком

"Це має бути основною умовою і я б не вступав у переговори, які змішують безпеку з політичними, а тим більше економічними питаннями", – висловився музикант.

Вакарчук додав, що він не є прихильником формату "краще хоч щось вирішити, ніж нічого".

"Вважаю, деякі "щось" можуть принести фундаментальні проблеми, з яких дуже складно вилізти. Сподіваюся, такого ще не сталося, але ризики є", – підсумував він.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук також назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" переговори щодо Донбасу політика
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
10
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Спрячьте это свиномовного выро-дка,а то воняет как биомасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Как певец ртом Вакарчук выглядел немного лучше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тебя бы ни кто и не пригласил)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги