"Я б не вступав у переговори": Вакарчук відповів, як завершити війну на Донбасі

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Україні потрібно було вступати в переговори з РФ щодо завершення війни на Донбасі тільки маючи план, який би підтримувала більшість.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL. Український депутат додав, що вважає: спершу потрібно домовитися про встановлення режиму тиші в зоні ООС.

"На мою думку, цей план виглядає так – потрібно спочатку провести всеосяжне і тривале припинення вогню (і тут насправді дуже багато підпунктів плану – хто буде контролювати, як це розвести в часі, які лінії і так далі)", – сказав Вакарчук.

"Це має бути основною умовою і я б не вступав у переговори, які змішують безпеку з політичними, а тим більше економічними питаннями", – висловився музикант.

Вакарчук додав, що він не є прихильником формату "краще хоч щось вирішити, ніж нічого".

"Вважаю, деякі "щось" можуть принести фундаментальні проблеми, з яких дуже складно вилізти. Сподіваюся, такого ще не сталося, але ризики є", – підсумував він.

Святослав Вакарчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук також назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

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