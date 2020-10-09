Вакарчук уникнув відповіді на питання про депутатський мандат. Відео

Мирослав Семенюк Політика 16:31, 9.10.2020 Оновлено: 16:52, 9.10.2020

Колишній народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук не став коментувати чутки про те, що він досі так і не склав свій депутатський мандат.

До Вакарчука підійшов за коментарем кореспондент PavlovskyNEWS, коли той сидів у кафе разом із ексглавою Нацради з телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я перестав бути народним депутатом у день, коли з'їзд мене позбавив місця в списку відповідно до Конституції", – заявив Вакарчук.

Однак на питання, чому він не здав мандат, екснардеп не відповів, а відразу ретирувався.

Нагадаємо, частина депутатів вважає, що свій мандат Вакарчук досі не здав, тому й виникає це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 червня Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

  • Проте 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" – за нього проголосували 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

  • 19 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

  • Пізніше з'їзд партії "Голос" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Вакарчука через його вихід зі складу фракції.

  • Зі свого боку ЦВК на початку липня на підставі цього рішення з'їзду визнала обраною народним депутатом від партії "Голос" Аліну Свідерську.

  • 8 жовтня у пресслужбі "Голосу" повідомили, що минув останній день, коли Свідерська мала подати документи в ЦВК. "Аліна прийняла рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду", – уточнив журналістам прессекретар партії Ярема Дух.

  • Так, народним депутатом стане наступний кандидат у списку – доброволець, науковець, режисер та актор Андрій Шараскін.

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