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11 червня • оновлено в 14:33
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Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Військовий Всі статті автора

Вакарчук складає мандат нардепа: так буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну"

2.4т

Зозуля не висиджує яйця.

Вона підкидає їх в чужі гнізда. Де їх висиджують інші птахи, приймаючи за своє. Потім зозуленя вилупиться, і виштовхне з гнізда всіх пташенят "конкурентів". За що нагороджується підвищено нормою жратви

Слава Вакарчук завжди був солов'єм - за що його і любили. Але хтось запропонував йому стати зозулею.

Яйце партії "Голос" було любовно висиджено усіма, хто мав в його "за свого". І мав ілюзії, що з яйця вилупитися казковий птах свободи.

Ні. На жаль. Вилупилося зозуленя, яке виштовхнуло стільки, скільки змогло - з політичного гнізда українських патріотичних сил.

Толку від цього пташеня - нуль. Він просто тихо їсть, і мовчить.

А потім - залишає гніздо. Тому, що завдання виконане. І ніби й злитися на нього не можна, за викинутих з гнізда, і втрачені надії. Просто пташка, тварина Божа - що з неї взяти?

На це, власне, і був розрахунок.

Тільки, на жаль - соловей, який став зозулею - зозулею залишиться назавжди.

Солодкі чарівні трелі закінчилися.

Тепер навіть якщо ти співаєш - все чують виключно "ку-ку".

Деякі люблять грати з зозулею у ворожбу - і рахують ці самі "куку".

Але ця зозуля нічого не відраховує.

Вона несправжня.

Це просто соловей, який поламався.

Так завжди буває, коли ти вплутуєшся у "не твою війну".

І в кінцевому рахунку виявляється - що ти зіграв за іншу сторону.

Зозуля каже "ку-ку. Зозуля відлітає.

Бо зробила свою справу.

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Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй) Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook
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