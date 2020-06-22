Вакарчук шкодував, що не пішов у президенти, – Рудик

Лідер партії "Голос" народний депутат Святослав Вакарчук пошкодував про те, що не виставив свою кандидатуру на президентських виборах в Україні в 2019 році.

Про це повідомила глава фракції "Голос" Кіра Рудик в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. За її словами, Вакарчук прийшов до такої думки, дивлячись на те, що відбувається зараз в країні.

"Він шкодував, як все вирішилося. Тобто – що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: "А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше?", – сказала депутатка.

Рудик не знає, чи думає Вакарчук про те, що його висунення в президенти змінило б Україну.

"Це, напевно, краще у нього запитати, що він думає. Але ми говорили про те, що кожен з нас міг би зробити, щоб зараз не відбувалася ось така ситуація. В основному, це стосується реваншу, старих людей у владі і цих небезпечних переговорів з Росією", – зазначила лідерка фракції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" народний депутат Святослав Вакарчук подав заяву про вихід з однойменної фракції у Верховній Раді.