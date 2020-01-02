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2 січня • оновлено в 15:02
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Вакарчук розповів про "чітку" розмову із Зеленським

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Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським про переговори в нормандському форматі та ситуацію на Донбасі.

Про це політик розповів в інтерв'ю "Експрес", наголосивши на важливості цієї бесіди.

"Ми мали з ним розмову – про переговори в нормандському форматі і ситуацію на Донбасі. Це була досить чітка розмова, обмінялися своїм баченням", – повідомив він.

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При цьому Вакарчук додав, що у нього немає особистого мобільного номера Зеленського.

"У своїй телефонній книзі не маю його номера, але думаю, що для мене не проблема при необхідності з ним зв'язатися", – розповів депутат.

Також нардеп повідомив, що незабаром його політсила покаже детальне бачення вирішення ситуації на Донбасі.

"Якщо коротко, то починати треба не з ефемерного, бутафорського, а з реального, тривалого, всеосяжного припинення вогню. Всеосяжний – це не тільки на лінії розведення, а тривале – мінімум на рік. Це покаже реальне бажання противника до миру. І тільки після цього можна починати думати про політичне врегулювання. Не можна домовлятися про політику з тими, хто не хоче зупинити війну", – пояснив Вакарчук.

Зеленський і Вакарчук

Зеленський і Вакарчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Партія Вакарчука "Голос" Донбас
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