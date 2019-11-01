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2 листопада • оновлено в 01:08
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"Влада хоче потрапити на ТБ": Вакарчук розкритикував переговори Зеленського щодо Донбасу

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Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував ідею проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в "нормандському форматі".

"Ви реально думаєте, що Путін піде на ті умови, які ми хочемо?" – заявив він в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В Україні, за його словами, є два вороги: Російська Федерація і слабкість української держави й економіки.

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Розведення сил біля Золотого: Вакарчук виступив із гучною заявою

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скрін відео

"Ми повинні робити країну сильнішою і не поступатися зовнішньому ворогу", – сказав музикант і політик.

"А навіщо потрібна зустріч у "нормандському форматі"? Ми знаємо, з чим конкретно туди йдемо?" – запитав він, звертаючись до команди президента України Володимира Зеленського.

"Таке враження, що нова влада хоче просто потрапити на ТБ. Мінські домовленості мертві, вони вже спрацювали в 2015-му", – додав депутат.

На думку Вакарчука, цей формат, як і мінський, – це "план попередників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук заявив, що тимчасова спеціальна комісія у Верховній Раді з питань відновлення територіальної цілісності України повинна приєднатися до створення дорожньої карти щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Партія Вакарчука "Голос" політика видео переговори щодо Донбасу
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