Вакарчук різко висловився про референдум Зеленського: опубліковано відеозвернення

Лідер групи "Океан Ельзи", новоспечений політик Святослав Вакарчук заявив, що референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ.

Відповідне відеозвернення опубліковане на його офіційній сторінці в Facebook. "Останнім часом ми багато говоримо про референдум. Референдум – дієвий спосіб народного волевиявлення. Наприклад, у 1991 році акт про проголошення незалежності України був скріплений референдумом. Але референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ", – сказав він. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами Вакарчука, справжній лідер виходить до людей із референдумом, коли "вже має чітко сформоване власне рішення і тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення".

Святослав Вакарчук Скріншот із відео

"Наприклад, Девід Камерон (екс-прем'єр Великобританії – Ред.) після невдалого референдуму по Brexit, який він організував, пішов у відставку. Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба приймати на себе відповідальність. Саме для цього ми вибираємо лідерів" , – навів він приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум про мир з Росією. На його думку, це – прояв "старої політики".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал