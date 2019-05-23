ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Вакарчук різко висловився про референдум Зеленського: опубліковано відеозвернення

69.7тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи", новоспечений політик Святослав Вакарчук заявив, що референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ.

Відповідне відеозвернення опубліковане на його офіційній сторінці в Facebook. "Останнім часом ми багато говоримо про референдум. Референдум – дієвий спосіб народного волевиявлення. Наприклад, у 1991 році акт про проголошення незалежності України був скріплений референдумом. Але референдум – це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ", – сказав він. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами Вакарчука, справжній лідер виходить до людей із референдумом, коли "вже має чітко сформоване власне рішення і тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення".

Новини
Вакарчук пішов на хитрість із партією "Голос": що трапилося

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот із відео

"Наприклад, Девід Камерон (екс-прем'єр Великобританії – Ред.) після невдалого референдуму по Brexit, який він організував, пішов у відставку. Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба приймати на себе відповідальність. Саме для цього ми вибираємо лідерів" , – навів він приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум про мир з Росією. На його думку, це – прояв "старої політики".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
291
32
Смішно
92
Цікаво
88
Сумно
48
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ttt ta
ttt ta
Хорошо что в Свинорейхе каждый клоун и горлодер - эксперд в политике.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"...всегда надо брать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров" На этот раз с лидером не вышло. Опять. Получилось чудо в перьях.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Автор гандон. Занимается блядина манипуляцией. Напиши бродская морда правильно заголовок.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки