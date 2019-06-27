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"Вакарчук пропонував чітко 10-ку": Притула висловився про вступ в "Голос"

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Шоумен Сергій Притула підтвердив, що музикант Святослав Вакарчук пропонував йому місце в першій десятці партії "Голос".

В інтерв'ю програмі "Вікна" Притула пояснив, чому попросив поставити його аж на 30-е місце в списку.

"Вакарчук пропонував чітко 10-ку. За останній рік тисячі людей мені писали, що я повинен йти в політику. Я готовий, але від виключно мого бажання багато не залежить. Якщо ви довіряєте мені і хочете, щоб я там був то, будь ласка, дозвольте мені пройти туди не самому, а з командою людей, з якими я зможу там щось вирішувати", - сказав Притула.

Сергій Притула

Сергій Притула

facebook.com/serhiyprytula

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула не виключає створення коаліції з партією "Слуга народу", але в той же час зізнався, чого побоюється "Голос".

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Особи
Сергій ПритулаСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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