"Вакарчук пропонував чітко 10-ку": Притула висловився про вступ в "Голос"

Шоумен Сергій Притула підтвердив, що музикант Святослав Вакарчук пропонував йому місце в першій десятці партії "Голос".

В інтерв'ю програмі "Вікна" Притула пояснив, чому попросив поставити його аж на 30-е місце в списку.

"Вакарчук пропонував чітко 10-ку. За останній рік тисячі людей мені писали, що я повинен йти в політику. Я готовий, але від виключно мого бажання багато не залежить. Якщо ви довіряєте мені і хочете, щоб я там був то, будь ласка, дозвольте мені пройти туди не самому, а з командою людей, з якими я зможу там щось вирішувати", - сказав Притула.

Сергій Притула facebook.com/serhiyprytula

Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула не виключає створення коаліції з партією "Слуга народу", але в той же час зізнався, чого побоюється "Голос".

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