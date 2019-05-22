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/Політика

Вакарчук пригрозив Зеленському повторенням "референдуму" в Криму

18.2тЧитати матеріал російською

Лідер гурту "Океан Ельзи", новоспечений політик Святослав Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум про мир із Росією.

Своєю думкою поділився він у Facebook. За словами Вакарчука, це прояв "старої політики".

"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно і безвідповідально", – написав він.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Уніан

"Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму. Шкода, що новий глава АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це – стара політика", – додав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович порівняв референдум про переговори з Росією з Brexit Великобританії. За його словами, рішення Зеленського загрожує зникненням України.

Екс-президент України Петро Порошенко також розкритикував ініціативу Зеленського щодо референдуму, заявивши, що народ України може сприйняти його, як капітуляцію.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Кримупозачергові вибори в Раду
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Ну не знаю... Во-первых, референдум имеет лишь рекомендательный смысл. Во-вторых, на этом листике должно быть с десяток вариантов. Чтобы каждый человек мог найти своё видение дальнейших событий!!! Тогда можно и провести.
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Боится бандерлог шо украинцы напнут их к польским хлевам.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Всем украинцам отныне запрещено думать и рассуждать, ведь против них ведется информационная война, которая влияет на их сознание и выбор!
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Domoviy Sergey
Domoviy Sergey
Plotnikov Alex, Да, а за всех будет думать и рассуждать Вакарчук и подобные ему .....
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