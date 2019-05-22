Вакарчук пригрозив Зеленському повторенням "референдуму" в Криму

Лідер гурту "Океан Ельзи", новоспечений політик Святослав Вакарчук вказав президенту України Володимиру Зеленському на небезпеку його рішення провести референдум про мир із Росією.

Своєю думкою поділився він у Facebook. За словами Вакарчука, це – прояв "старої політики".

"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, але й інформаційну – небезпечно і безвідповідально", – написав він.

Святослав Вакарчук Уніан

"Ми знаємо, як закінчувалися "референдуми" на Донбасі і в Криму. Шкода, що новий глава АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це – стара політика", – додав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович порівняв референдум про переговори з Росією з Brexit Великобританії. За його словами, рішення Зеленського загрожує зникненням України.

Екс-президент України Петро Порошенко також розкритикував ініціативу Зеленського щодо референдуму, заявивши, що народ України може сприйняти його, як капітуляцію.

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