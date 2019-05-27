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/Політика

Вакарчук представив нових членів партії "Голос": подробиці і фото

2.6тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї команди, з якими він піде на вибори в Раду.

Як повідомила в понеділок, 27 травня, прес-служба політсили, ними стали Павло Кухта і Ярослав Железняк. За словами Вакарчука, "це професіонали, які максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ".

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Кухта став програмним директором партії "Голос", а Железняк зайняв посаду заступника керівника виборчої кампанії партії "Голос".

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Як ідеться в повідомленні, Кухта є "фахівцем у сфері фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи", екс-заступником керівника Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR). Працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ, разом з Іваном Міклошем і Лешеком Бальцеровичем, які працювали в Польщі та Словаччині.

Железняк – також член SAGSUR, радник зі зв'язків з органами державної влади. У 2015-2017 роках був радником міністра економічного розвитку і торгівлі, а в липні 2017-го був призначений радником прем'єр-міністра по зв'язках із парламентом.

Железняк, Вакарчук і Кухта

Железняк, Вакарчук і Кухта

goloszmin.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.

Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПартія Вакарчука "Голос"
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Финогенова Наташа
Финогенова Наташа
Огpoмнoе спaси6о вcем тем, кто показал мнe этот сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁q4lj37 Пpоcто прoйдя опрoc пoлучилa пoчти пoлугoдовую заpплaту)) Пользуйтeсь, пoка eще eсть возможнocть=)
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Давай славик. Дай пете суке под зад.
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леня зе
леня зе
Валерьевич Валерий, так это прокладка шоколадного пчелы против меда.голосуй не попрыколу.
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леня зе
леня зе
советником премьер-министра по связям с парламентом-записки носил туда-сюда.
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