Вакарчук представив нових членів партії "Голос": подробиці і фото

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук представив ще двох членів своєї команди, з якими він піде на вибори в Раду.

Як повідомила в понеділок, 27 травня, прес-служба політсили, ними стали Павло Кухта і Ярослав Железняк. За словами Вакарчука, "це професіонали, які максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ".

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

Кухта став програмним директором партії "Голос", а Железняк зайняв посаду заступника керівника виборчої кампанії партії "Голос".

Як ідеться в повідомленні, Кухта є "фахівцем у сфері фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи", екс-заступником керівника Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR). Працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ, разом з Іваном Міклошем і Лешеком Бальцеровичем, які працювали в Польщі та Словаччині.

Железняк – також член SAGSUR, радник зі зв'язків з органами державної влади. У 2015-2017 роках був радником міністра економічного розвитку і торгівлі, а в липні 2017-го був призначений радником прем'єр-міністра по зв'язках із парламентом.

Железняк, Вакарчук і Кухта goloszmin.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.

Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.

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