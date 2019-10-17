Вакарчук пояснив, чому кілька років не спілкується із Зеленським

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вже кілька років не спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, тому що не відчуває в цьому необхідності.

Про свої стосунки із Зеленським Вакарчук розповів "Українській правді". Він додав, що президент завжди має право ініціативи на спілкування з тим чи іншим політиком.

"Я ніколи не напрошувався на розмову до одного президента. Мені здається, що президент має своє бачення, свою відповідальність, він завжди має право ініціативи на спілкування з тим чи іншим політиком. Мені досить спілкування парламентського, з трибуни. Я звертаюся до президента з трибуни, коли він в парламенті або коли його немає. Якщо у мене буде невідкладне бажання безпосередньо поговорити з президентом, я до нього звернуся", – сказав Вакарчук.

Він додав, що зацікавлений в тому, щоб президент України був успішним. Свою кампанію "Голосуй не по приколу", за словами Вакарчука, він не адресував Зеленському.

"Я зустрів товариша, який в той день втратив свого товариша на війні. В той же вечір я був присутній при розмові молодих людей, великої компанії, які напівжартома казали:" Слухайте, нема за кого голосувати. Буду голосувати по приколу ". Дослівно. І я, зіставивши ці дві речі, подумав: "Невже ця людина загинула за те, щоб люди – неважливо, за кого вони голосують, – голосували по-приколу?" І з серії "і все одно нема за кого, давайте зробимо так", – пояснив Вакарчук.

Він підкреслив, що в той момент не думав ні про яку прізвища і не думає досі.

"І те, що так чи інакше прихильники одного кандидата в президенти сприйняли це в одну сторону, а інші в іншу – це певний політичний урок для мене", – підсумував він.

Святослав Вакарчук Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук записав звернення до українців з-за формули Штайнмайера.

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