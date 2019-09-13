Вакарчук пообіцяв Балуху заспівати для мами

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пообіцяв звільненому політв'язню кримчанину Володимиру Балуху заспівати для його мами пісню "Гуцулка Ксеня".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Чоловіки зустрілися у стінах Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже тепла зустріч із Володимиром Балухом. Я подякував Володі за його мужність і принципову позицію. І домовилися, що на одному з найближчих концертів заспіваємо разом для його мами "Гуцулку Ксеню", – зазначив Вакарчук.

Володимир Балух і Святослав Вакарчук Facebook Святослав Вакарчук

Нагадаємо, що сьогодні колишній бранець Кремля Володимир Балух відвідав пленарне засідання Верховної Ради. Народні депутати привітали його оплесками. Пізніше він виступив на брифінгу партії "Європейська солідарність".

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції партії "Голос" Сергій Рахманін заявив, що 90% народних депутатів, які голосували за гучні законопроєкти, не розуміють, про що вони, і не розбираються навіть в елементарних для парламентарів питаннях.

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