Головна Новини
13 вересня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Вакарчук пообіцяв Балуху заспівати для мами

1.1т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук пообіцяв звільненому політв'язню кримчанину Володимиру Балуху заспівати для його мами пісню "Гуцулка Ксеня".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Чоловіки зустрілися у стінах Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже тепла зустріч із Володимиром Балухом. Я подякував Володі за його мужність і принципову позицію. І домовилися, що на одному з найближчих концертів заспіваємо разом для його мами "Гуцулку Ксеню", – зазначив Вакарчук.

Володимир Балух і Святослав Вакарчук

Володимир Балух і Святослав Вакарчук

Facebook Святослав Вакарчук

Нагадаємо, що сьогодні колишній бранець Кремля Володимир Балух відвідав пленарне засідання Верховної Ради. Народні депутати привітали його оплесками. Пізніше він виступив на брифінгу партії "Європейська солідарність".

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції партії "Голос" Сергій Рахманін заявив, що 90% народних депутатів, які голосували за гучні законопроєкти, не розуміють, про що вони, і не розбираються навіть в елементарних для парламентарів питаннях.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Святослав Вакарчук Володимир Балух
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Ну как не вспомнить Надю.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel