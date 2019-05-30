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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Зірки шоу-бізу масово зібралися в політику: чому та чого від них чекати

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Українські телезірки, співаки й актори масово йдуть у владу. Хвиля позасистемних людей накриває вітчизняний політикум. У Верховній Раді вже жартують, що в кулуарах після виборів доведеться ставити сцену, де новоспечені нардепи даватимуть концерти перед голосуванням.

Хто з українських зірок уже заявив про бажання керувати країною і чому розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Зірки шоу-бізнесу масово йдуть у політику. Хочуть взяти участь у дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року;

  • Про похід у нардепи може заявити співак Олег Винник. Чутки про його участь у кампанії вже ширяться у ЗМІ. З ним хоче піти й інший співак — Віктор Павлик;

  • Інформаційну бомбу "підірвала" співачка Оля Полякова. В нардепи вона поки не йде, але партію створювати буде. Її проект фокусується на підтримці жінок у політиці;

Надихнув успіх Зеленського

Приголомшливий результат екс-шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах надихнув багатьох вітчизняних зірок шоубізу. Передусім "кварталівців". Частина з них обійняла посади в Адміністрації президента і Службі безпеки України. На хвилі популярності свого шефа в політику піде й актор "Кварталу" Юрій Корявченков, відомий під псевдонімом "Юзік".

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Він уже готується балотуватися на одному з мажоритарних округів у рідному місті Кривий Ріг. Не виключено, що в складі партії "Слуга народу" будуть і актори гумористичного шоу "Ліга сміху". Принаймні, у самій політичній силі таку ймовірність не виключають.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Після року роздумів у політику пішов і лідер "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук. Через декілька тижнів після президентських виборів він публічно запустив партію "Голос" і оголосив про участь у гонці в парламент. Політсила з ходу отримала 4% симпатій українців, що дає їй хороші шанси потрапити до наступного складу Ради.

Водночас, як і у випадку з партією Зеленського "Слуга народу", відома лише перша десятка членів партії. Хто фінансує політичний проект, хто ще перебуває в прохідній частині списку і хто потенційно зможе претендувати на міністерські крісла — невідомо.

Ще один кандидат на "відкриття року" — поп-співак, секс-символ українського шоу-бізнесу Олег Винник. Особисто він поки публічно про похід у політику не заявляв, але ось наполегливі чутки з цього приводу вже щосили поширюються в ЗМІ. Хвилю запустила відома журналістка і ведуча Яніна Соколова.

Олег Винник

Олег Винник

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За її словами, їй написав незнайомий чоловік і запропонував взяти участь у парламентських виборах у складі нової політичної партії "Моя стабільність", де першою особою є Олег Винник. Також в списку і народний артист України Віктор Павлик.

"Я не знаю, де вони дістали мій номер, чоловік, який писав мені, сказав, що контактами поділився Віктор Павлик, а з ним, зі свого боку, Фагот (лідер гурту ТНМК). Це вже сьома партія, яка запропонувала мені увійти в їхні списки", — висловилася Яніна.

Правда, в команді Винника вже офіційно спростували інформацію. Продюсер співака, Олександр Горбенко, заявив, що його підопічний йти в політику не збирається.

Віктор Павлик

Віктор Павлик

Жіночу частину української естради в боротьбі за "місце під сонцем" може представити співачка Оля Полякова. Вона вже анонсувала створення власної партії, яка буде спрямована на просування інтересів жінок.

"Зараз почнеться передвиборча гонка в парламент. І мені набридло голосувати за якогось дядька з плакатом, про якого я нічого не знаю. Розумієте? І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати. Тому я офіційно заявляю — я починаю створення партії, справжньої, а не фіктивної. І це буде перша жіноча партія України", — розповіла Полякова в коментарі OBOZREVATEL.

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У той же час іти в парламент в 2019 році Полякова поки не готова. Її головне політичне завдання нині — сформувати хорошу команду.

Оля Полякова

Оля Полякова

ТСН

"До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Не хочу грати за чужими правилами. Не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Формувати нашу команду я буду особисто. Щоб уникнути маніпуляцій, кажу одразу — партія не братиме участі у виборах 21 липня...", — підкреслила Полякова.

Чому зірки йдуть у політику

Заявити про політичні амбіції нині — модно. На фоні популярності позасистемних політиків і низької довіри до чинного українського парламенту (приблизно 7%), в українців є запит на нових відомих особистостей, готових взяти кермо влади в свої руки.

Дивіться відео за темою:

Маючи високий рівень упізнаваності, в зірок є шанс як реально домогтися певних успіхів у політиці, так і просто ще раз нагадати про себе й попіаритися.

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"На політика ніхто не вчиться, і в нинішньому скликанні парламенту працює багато нардепів не в профільних комітетах. Не завжди це йде на користь, але є і позитивні моменти. Не варто говорити, що зірки або діячі шоу-бізнесу не зможуть себе тут проявити. Немає нічого неможливого, якщо є бажання. До того ж позасистемні діячі можуть подивитися на багато питань із інших ракурсів, запропонувати цікаві альтернативи", — поділилася думкою з OBOZREVATEL народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Ірина Суслова.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийОля ПоляковаОлег ВинникІрина СусловаВіктор ПавликСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019політикашоу-бизнесВерховна Рада України
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Что ждать? Будут петь в сРаде с трибуны, в кулуарах. Драки будут гитарами по кастрюлям, барабанные палочки в анусах. Это будет нечто!)))
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Корчагина Юля
Корчагина Юля
Спaси6o тем, кто покaзал мнe этот прeкpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁wd9kwby Простo пpойдя прoстой опрoс полyчилa почти пoлyгодовую зapплату)) Пользуйтecь, пoкa eще есть возмoжнoсть=)
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Олі треба розширити значення партії , переназвавши у - "Гламурна партія України" ( ГПУ) . І зразу перша конкретна пропозиція : починати і завершувати щоденні засідання Верховної Ради танцями депутатів усіх фракцій з мажоритарниками .Це обов`язково підніме ВВП країни до 5 - 6 % на рік . А якщо змінити гімн України на "ШЛЬОПКИ" , то цей креатив змусить Росію капітулювати .
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