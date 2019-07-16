Вакарчук: поки ми об'єднуємо країну, нас атакують "патріоти"

Поки команда партії "Голос" їздить спілкуватися з мешканцями міст і містечок по всій Україні, на Львівщині партію брудними методами намагаються дискредитувати.

На це поскаржився лідер політичної сили Святослав Вакрачук, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Він додав, що відповідну заяву про кримінальне правопорушення партія вже направила до МВС та Національної поліції.

"На нас іде справжня атака. На львівські номери приходять SMS-ки такого змісту: "Українці розчарувались у Вакарчуку. "Голос" не проходить до ВРУ". Повідомлення з анонімного номера", – розповів він.

Вакарчук наголосив, що його політичні конкуренти могли би не вдаватись до брудних методів і засобів старої політики.

"Могли розбити порочний тандем влади та олігархів – а натомість укріпили цей союз. Могли змінити Верховну Раду – а натомість нагинали її голосувати за потрібні закони. Могли засудити Януковича і його поплічників – натомість за ці роки не спромоглися сформувати проти них нормальних кримінальних звинувачень. Могли змінити країну –але не зробили цього", – обурився лідер "Голосу".

Найгірше, за його словами, те, що конкуренти намагаються привласнити собі монополію на патріотизм і любов до України.

"Коли у Криму з’явилися "зелені чоловічки", а потім розпочалася нав'язана Путіним війна на сході, коли в усіх містах України стояли черги в воєнкомати, коли мій побратим Сергій Притула кидав все, збирав гроші й допомагав українській армії, соратники тих, хто сьогодні називає себе найбільшими патріотами, розкрадали оборонний бюджет. Зараз я з десятками тисяч людей співаю гімн України у Харкові та Одесі, а в цей час у західній Україні "патріоти" лиють на нас бруд", – сказав Вакарчук.

Він також наголосив, що у жодної політичної сили, у жодного політика не може бути монополії на любов до України. "Митрополит Андрей Шептицький казав: "Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну". Справді любить Україну не той, хто її розхитує, бо йому так вигідно політично. Не той, хто ділить її на справжніх і несправжніх патріотів. Не той, хто розпродає її шматочками. Не той, хто дозволяє своїм партнерам розкрадати оборонний бюджет. А той, хто справді тихою і невтомною працею, щоденним прикладом це показує", – переконаний Вакарчук.

Святослав Вакарчук Пресслужба "Голосу"

Лідер "Голосу" додав, що вірить в Україну і українців. "Я впевнений у мудрості наших людей. Я впевнений, що в неділю люди проголосують за Україну, її єдність, справжній патріотизм. За гідне життя для кожного – і для тих, хто сьогодні живе і працює в Україні, і тих, хто був змушений виїхати з України, але чекає можливості повернутися, і для тих, кого треба визволяти з російських тюрем. Вірю, що все буде добре", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук висловив переконання у тому, що лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Юрія Бойка потрібно покарати за проведення переговорів з Москвою щодо постачання російського газу.

Лідер "Голосу" повідомив, що його партія створює проект закону, який передбачає позбавлення волі до 15 років за подібний прояв сепаратизму.

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