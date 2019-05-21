ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Вакарчук пішов на хитрість із партією "Голос": що трапилося

19тЧитати матеріал російською

Політична партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" отримала документи про офіційну реєстрацію від Міністерства юстиції України.

Про це на Facebook-сторінці політсили повідомила керівник штабу партії, екс-заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавічуса Юлія Клименко, поділившись відповідним фото.

Вона зазначила, що тепер "Голос" зможе взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Новини
"Серйозно і надовго": Вакарчук розкрив подробиці про свою команду

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Вакарчук пішов на хитрість із партією "Голос": що трапилося

facebook.com/GolosZmin

Також Клименко визнала, що "Голос" був зареєстрований не "з нуля": "Ми розуміли, що часу в нас буде небагато і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб іти на місцеві вибори".

"Ми перереєстрували її в партію "Голос" і йдемо на вибори", – пояснила Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
політикаВыборы 2019вибори в УкраїніВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
13
Смішно
20
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Молодці! Швидко працюєте! Удачі на виборах!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Молодец .Слава ,я за тебя !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки