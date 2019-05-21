Вакарчук пішов на хитрість із партією "Голос": що трапилося

Політична партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" отримала документи про офіційну реєстрацію від Міністерства юстиції України.

Про це на Facebook-сторінці політсили повідомила керівник штабу партії, екс-заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавічуса Юлія Клименко, поділившись відповідним фото.

Вона зазначила, що тепер "Голос" зможе взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

facebook.com/GolosZmin

Також Клименко визнала, що "Голос" був зареєстрований не "з нуля": "Ми розуміли, що часу в нас буде небагато і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб іти на місцеві вибори".

"Ми перереєстрували її в партію "Голос" і йдемо на вибори", – пояснила Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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