Вакарчук пішов на хитрість із партією "Голос": що трапилося

Політична партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" отримала документи про офіційну реєстрацію від Міністерства юстиції України.
Про це на Facebook-сторінці політсили повідомила керівник штабу партії, екс-заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавічуса Юлія Клименко, поділившись відповідним фото.
Вона зазначила, що тепер "Голос" зможе взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради.
Святослав Вакарчук
Радіо Свобода
facebook.com/GolosZmin
Також Клименко визнала, що "Голос" був зареєстрований не "з нуля": "Ми розуміли, що часу в нас буде небагато і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб іти на місцеві вибори".
"Ми перереєстрували її в партію "Голос" і йдемо на вибори", – пояснила Клименко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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