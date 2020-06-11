Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах мера Києва або Льовова
Після дострокового складання депутатських повноважень Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" на з’їзді має розглянути питання можливої його участі на місцевих виборах.
Про це він сказав під час брифінгу в Маріїнському парку столиці 11 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ви знаєте, що найголовніша риса будь-якого політика, – і неважливо, новий це чи старий політик, – зробити так, щоб інтерес до його політичної сили збільшився. Все, що я буду робити – буде направлено на це", – спробував Вакарчук уникнути відповіді на питання про балотування, наприклад, у мери Києва чи Львова.
Водночас додав, що у "Голосу" є усталений план, а також керівництво партії, політрада і з’їзд представників. Саме на останньому, наголосив політик, і будуть представлені всі кандидати на місцеві вибори.
"Вони будуть цікаві – деякі очікувані, деякі зовсім неочікувані, але всі будуть вести нашу партію вперед", – сказав Вакарчук.
Як писав OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук заявив про складання мандата нардепа. Водночас він вирішив зберегти членство в партії "Голос".