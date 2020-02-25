Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

У вівторок, 25 лютого, українські та російські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук нібито склав депутатські повноваження.

Так, українське видання НБН опублікувало новину із заголовком: "Вакарчук пішов із Верховної Ради: політик розповів про важливі причини, через які він покидає парламент", пославшись на портал "7 днів". Водночас на першоджерелі стаття про це датована 11 вересня 2008 року.

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Цю "новину" поширили деякі українські ресурси. Пізніше фейк рознесли і російські ЗМІ, серед яких були "Известия", "Свободная пресса" та "Говорит Москва". Також деякі сайти посилалися на "Інтерфакс-Україна", але такої інформації на порталі немає.

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Причому спікер партії "Голос" Ярема Дух у коментарі для OBOZREVATEL підтвердив, що новина є фейком.

"Як робити фейки, наближені до реальності? Беремо новину 2008 року, коли Святослав зрозумів, що в політику треба йти з командою однодумців, і склав мандат, прибираємо дату й починаємо поширювати в інтернеті у 2020 році. Результат – ви зараз читаєте цей пост, а мені треба коментувати новини 12-річної давнини", – додав Дух у Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандистські ЗМІ масово поширили провокаційні дані нібито розвідки щодо розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.

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