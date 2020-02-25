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25 лютого • оновлено в 16:27
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Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

3.3т
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У вівторок, 25 лютого, українські та російські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук нібито склав депутатські повноваження.

Так, українське видання НБН опублікувало новину із заголовком: "Вакарчук пішов із Верховної Ради: політик розповів про важливі причини, через які він покидає парламент", пославшись на портал "7 днів". Водночас на першоджерелі стаття про це датована 11 вересня 2008 року.

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Цю "новину" поширили деякі українські ресурси. Пізніше фейк рознесли і російські ЗМІ, серед яких були "Известия", "Свободная пресса" та "Говорит Москва". Також деякі сайти посилалися на "Інтерфакс-Україна", але такої інформації на порталі немає.

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Причому спікер партії "Голос" Ярема Дух у коментарі для OBOZREVATEL підтвердив, що новина є фейком.

"Як робити фейки, наближені до реальності? Беремо новину 2008 року, коли Святослав зрозумів, що в політику треба йти з командою однодумців, і склав мандат, прибираємо дату й починаємо поширювати в інтернеті у 2020 році. Результат – ви зараз читаєте цей пост, а мені треба коментувати новини 12-річної давнини", – додав Дух у Facebook.

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Вакарчук іде з Ради? ЗМІ попалися на гучний фейк

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандистські ЗМІ масово поширили провокаційні дані нібито розвідки щодо розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" ЗМІ фейки
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фил филька
фил филька
в свидосми так делают 99% новостей. один создает аккаунт в соцсети и пишет муйню. потом мелькая желтая газетенка делает ссылку на соцсеть. более крупная (но не менее желтая) типа обоза постит чушь ссылаясь на мелкую газетенку и т.д. в итоге это появляется в украинской правде)))
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фил филька
фил филька
ну и следующий шаг - упорыши бьются в экстазе заливая повидлом свои шальвары от радости))) но обязательно проходит время и перЫмога превращается в зраду и тут уже эти шальвары им приходиться отстирывать)
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