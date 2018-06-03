Вакарчук чи Порошенко: українці посперечалися на росТБ через президента

Скандально відомий телеведучий, який втік з України, "голос Антимайдану" Юрій Кот та експерт-міжнародник Максим Ялі посперечалися через ставлення українців до майбутнього президента.

Суперечка відбувався в ефірі однієї з програм пропагандистського російського телеканалу НТВ.

"Найголовніше, якщо ви цього не усвідомлюєте, що Вакарчук - це насправді жахливий варіант для нашої країни, це жахливий варіант. Ви сьогодні скачете за Порошенка, а через рік-два ви будете скакати за Вакарчука", - заявив Кот.

При цьому Ялі уточнив у свого візаві, чи вірить він в президентство Вакарчука. На це Кот зазначив, що не вірив, що Петро Порошенко зможе виграти вибори. І тому фронтмен "Океану Ельзи" може очолити Україну.

"Сперечаємося на 10 000 рублів, звичайно, що не стане? За слова ж потрібно відповідати, ти ж упевнений", - запропонував Ялі.

Телеведучий порахував суперечку недоцільною, а український політик Сергій Марков, який також втік з України, зазначив: "Вакарчук може, але сперечатися не треба".

Як повідомляв OBOZREVATEL , згідно з опитуваннями громадської думки, 55% громадян підтримали б кандидатуру Святослава Вакарчука на виборах президента України.