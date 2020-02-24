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24 лютого • оновлено в 19:06
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Експомічник сина Пшонки потрапив в Офіс Зеленського: які скандали з ним пов'язані

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Колишній прикордонник і експомічник сина генерального прокурора Віктора Пшонки Артема Вадим Слюсарев став радником заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.

Про це йдеться у відповіді ОП на запит "Радіо Свобода", чи займає він якусь посаду.

"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом Офісу президента України, Слюсарев Вадим Олексійович є радником першого заступника керівника Офісу президента України (поза штатом)", – повідомили в Офісі Зеленського.

Експомічник сина Пшонки потрапив в Офіс Зеленського

Експомічник сина Пшонки потрапив в Офіс Зеленського

Схеми

Відзначається, що раніше Слюсарева викрили нібито у впливі на політсилу "Слуга народу" в Харківській області. Журналісти проаналізували, хто представляв інтереси партії в регіоні і виявили: ряд уповноважених осіб кандидатів від президентської політсили в мажоритарних округах працювали в фірмах Слюсарева або мали з його компаніями спільні контакти.

Вадим Слюсарев став радником Трофімова

Вадим Слюсарев став радником Трофімова

Акценти

Серед народних депутатів-мажоритарників від партії "Слуга народу" зі Слюсаревим, як виявили "Схеми", пов'язані переможець в 170-му окрузі Андрій Одарченко, в 173-му – Олександр Бакумов, в 179-му – Олексій Кучер (нині голова Харківської ОДА ) і в 181-му – Дмитро Мікіша. Деякі з них заперечували такий зв'язок зі Слюсаревим.

Про знайомство зі Слюсаревим висловився також президент Володимир Зеленський. На питання, які відносини пов'язують президентську партію і колишнього прикордонника, глава держави відповів, що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлу Сушку.

Натомість, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 в списку Павло Сушко спростував вплив Слюсарева на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комік Василь Гуменюк, який виступав на проєкті "Ліга сміху", став головою Ярмолинецької РДА Хмельницької області

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Віктор Пшонка Артем Пшонка
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Навеяло, про Слюсарева-Сушко-Зеленского: Бунша: А… Это приятель Антона Семёныча Шпака. Милославский: Ой, дурак! (Феофану) Надёжа-царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас? Феофан: Чур! Сгинь! Сгинь! Милославский: Что такое?! Опять не слава Богу? В чём дело?!
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Ку Алексей
Ку Алексей
Про экс-помощника сына Пшонки конечно интересно, но где новость про Мишу Порошенко?
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