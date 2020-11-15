Співголова ОПЗЖ Рабинович заразився коронавірусом

Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя", український бізнесмен Вадим Рабинович заразився коронавірусом.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook у неділю, 15 листопада. Інших деталей він не уточнив.

"На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього місяця COVID-19 підхопили топові українські політики, зокрема президент України Володимир Зеленський. Крім нього, заразився глава ОП Андрій Єрмак. Обидва госпіталізовані в "Феофанію". Почуваються добре, працюють дистанційно.

Також заразилися коронавірусом спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.