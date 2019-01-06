Вадим Новинський: Опозиційний блок оскаржує в судах незаконне позбавлення права голосу трьох мільйонів громадян

Команда "Опозиційного блоку" подала позов до Шостий апеляційний адміністративний суд м.Києва про незаконність Постанови Центральної виборчої комісії про закриття виборчих дільниць в Російській Федерації.

В порушення Конституції України і виборчого законодавства Центрвиборчком в Новорічну ніч ліквідував п'ять виборчих дільниць в РФ, позбавивши права голосу як мінімум три мільйонів українських громадян. Про це повідомив глава фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді Вадим Новинський на своїй сторінці в Фейсбук.

Нагадаємо, ці ділянки розташовані в дипломатичних представництвах України, тобто на українській, а не на російській території. Організацією та проведенням виборів там займалися українські дипломати, а не російська влада.

Новини Новинський закликав не підігравати владі у виборчій кампанії

"Не дивлячись на те, що законних підстав приймати таке рішення ЦВК не мала, суд в задоволенні позову нам відмовив, аргументуючи браком доказів перебування за межами України в день голосування. Вважаю це рішення політично мотивованим: влада не допустила до виборів мільйони українців, які виїхали на заробітки і рятуються від війни, тому що вони не мають наміру голосувати за Петра Порошенко", — заявив народний депутат Вадим Новинський.

"Опозиційний блок" буде оскаржувати це рішення в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного Суду.

"Український народ має право вирішити на прямих відкритих виборах, кому довірити найвищу державну посаду, і діючий президент зобов'язаний поважати цей вибір, а не дискредитувати своїми передвиборними махінаціями демократичний устрій української держави. Будемо домагатися справедливості!", — підкреслив Вадим Новинський.