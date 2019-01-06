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Вадим Новинський: Опозиційний блок оскаржує в судах незаконне позбавлення права голосу трьох мільйонів громадян

1.8тЧитати матеріал російською

Команда "Опозиційного блоку" подала позов до Шостий апеляційний адміністративний суд м.Києва про незаконність Постанови Центральної виборчої комісії про закриття виборчих дільниць в Російській Федерації.

В порушення Конституції України і виборчого законодавства Центрвиборчком в Новорічну ніч ліквідував п'ять виборчих дільниць в РФ, позбавивши права голосу як мінімум три мільйонів українських громадян. Про це повідомив глава фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді Вадим Новинський на своїй сторінці в Фейсбук.

Нагадаємо, ці ділянки розташовані в дипломатичних представництвах України, тобто на українській, а не на російській території. Організацією та проведенням виборів там займалися українські дипломати, а не російська влада.

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"Не дивлячись на те, що законних підстав приймати таке рішення ЦВК не мала, суд в задоволенні позову нам відмовив, аргументуючи браком доказів перебування за межами України в день голосування. Вважаю це рішення політично мотивованим: влада не допустила до виборів мільйони українців, які виїхали на заробітки і рятуються від війни, тому що вони не мають наміру голосувати за Петра Порошенко", — заявив народний депутат Вадим Новинський.

"Опозиційний блок" буде оскаржувати це рішення в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного Суду.

"Український народ має право вирішити на прямих відкритих виборах, кому довірити найвищу державну посаду, і діючий президент зобов'язаний поважати цей вибір, а не дискредитувати своїми передвиборними махінаціями демократичний устрій української держави. Будемо домагатися справедливості!", — підкреслив Вадим Новинський.

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Теми
Президентські вибори 2019Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
Теги
вибори в Україніопозиційний блок

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