1 октября Минская контактная группа после продолжительных споров вышла на согласованную позицию по мирному процессу. Понимаю, что этот компромисс давался непросто. Но мы все получили шанс на результативные переговоры на высшем уровне в Нормандском формате и на политическое закрепление договоренностей о прекращении военных действий, а также на возвращение Донбасса в Украину. Этот шанс мы просто обязаны использовать.

В новом мирном процессе нет и не будет победителей и проигравших, потому что мир и мирное развития – это общая ценность и общая цель, которые сделают Украину сильной и единой. Впереди большая и сложная работа по снятию экономической блокады, синхронизации действий, реализации взаимных гарантий безопасности, обеспечении справедливого волеизъявления всех жителей Донбасса (не стоит забывать о том, что они - граждане Украины), восстановлению суверенной границы и полноценному развитию Донбасса как неотъемлемой части нашей страны.

Воля к миру, ответственность за каждое данное на переговорах слово, выполнение гарантий и обязательств, взвешенность в действиях – то, что нужно сейчас нам всем. Убежден: для миротворческого процесса нужна и новая национальная "КОМАНДА МИРА", способная заниматься восстановлением экономики, возрождением разрушенных городов и сел, гуманитарными программами. Искренне приветствую данный шаг и очень надеюсь на то, что замороженный процесс восстановления мира наконец-то реально сдвинется с мертвой точки.

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