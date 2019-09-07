Обмен пленными состоялся. Для десятков людей закончился настоящий кошмар тюрем и лагерей. Их семьи ещё долго будут праздновать этот день как важное событие в их жизни, как один из самых радостных дней. Ведь за процессом обмена стоят реальные человеческие судьбы, реальные люди, их переживания и страдания.

С обмена пленными начинается и процесс нормализации отношений между Украиной и Россией. Важную роль в этих процессах и в деле восстановления мира сыграла Православная Церковь. Его Святейшество Патриарх Кирилл и Его Блаженство Митрополит Онуфрий приложили немало усилий для того, чтобы сегодняшний обмен стал реальностью, и потенциал Церкви этим не исчерпывается.

Поздравляю всех, кто сегодня обрел долгожданную свободу! Это очень важный, очень ощутимый шаг к настоящему миру, который - уверен - уже скоро придёт и на землю Украины, а отношения между Украиной и Россией снова станут добрососедскими и братскими, такими, какими они были на протяжении нашей истории.

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