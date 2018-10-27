В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката"

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів.В Японії в західній префектурі Ехіме на острові Сікоку у суботу, 27 жовтня, був перезапущений третій атомний реактор на атомній електростанції "Іката", повідомила енергетична компанія Shikoku Electric Power. Починаючи з 30 жовтня він повинен виробляти електрику, а ще через місяць його планується приєднати до мережі для комерційного використання.

Спочатку перезапуск реактора був запланований на січень цього року, однак місцеві жителі подали позов з вимогою зупинити запуск через ризик виверження вулкана Асо на сусідньому острові Кюсю. Але пізніше суд видав дозвіл на відновлення роботи реактора, оскільки Shikoku Electric Power надала докази, що навіть у випадку виверження вулкана Асо, що в 130 кілометрах від станції, безпекових ризиків немає.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році Японія була змушена тимчасово закрити атомні електростанції. Цю аварію називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після неї понад 120 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в забрудненій місцевості.

Десятки тисяч людей досі мешкають в тимчасовому житлі, а майже 50 тисяч не можуть повернутися додому. З часу трагедії померли понад 3500 постраждалих. Після запуску реактора на АЕС "Іката" в країні працює вісім реакторів на п'яти станціях.