В "Велюр" Тищенка нагрянули силовики. Ексклюзивне фото
Вранці, 23 липня, в київський ресторан "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка нагрянули силовики.
Ексклюзивне фото з місця події опублікував кореспондент OBOZREVATEL.
Подробиць від правоохоронних органів поки не надходило. Інформації на сторінці Тищенка в соцмережах щодо події немає.
Відзначимо, що ресторан нардепа раніше неодноразово опинявся в центрі уваги. Так, в мережі розміщувалася публікація, де "Велюр" запрошував відвідувачів розважитися в нічний час, не дивлячись на карантинні обмеження в столиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше журналісти зняли, як в заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеним в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістів за розслідування.
Також Тищенко заявив, що ресторан "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.
При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на ресторан "Велюр" складено адміністративний протокол.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенко в 10 разів вище, ніж в середньому київському кафе.