В уряді нарахували 7 мільйонів домогосподарств, які мають право на субсидії

За словами Володимира Гройсмана, 7 мільйонів домогосподарств України мають право на отримання субсидій. За словами прем'єра, обставини кожної сім'ї, яка хоче отримати субсідію, вивчатимуть спеціальні комісії.Сім мільйонів українських домогосподарств мають право на державні субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Про це з посиланням на розрахунки уряду в понеділок, 29 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, безпідставні відмови у наданні допомоги - неприпустимі.

"Ми (на рівні уряду) усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, що мають враховувати окремі обставини кожної сім'ї, яка потребує субсидії", - зазначив Гройсман, повідомляється на сайті українського уряду.

Прем'єр України доручив міністру соціальної політики Андрію Реві забезпечити ритмічність процесу надання субсидій, а віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку - налагодити моніторинг і щоденний збір інформації щодо кожного регіону.

Раніше Гройсман заявляв, що в проекті держбюджету на 2019 рік на субсидії для населення закладено 55 мільярдів гривень. Нагадаємо, уряд ухвалив рішення підвищити ціни на газ для населення в Україні з 1 листопада 2018 року на 23,5 відсотка. З 1 січня 2020 року ціни на газ для населення планують довести до ринкового рівня. За даними мінсоцполітики України, протягом опалювального сезону 2017-2018 років субсидії отримали 6,6 мільйона українських домогосподарств.