В улюбленому пабі Бекхема: друг Богдана влаштував день народження "по-британськи"

Юрист Андрій Довбенко, на весіллі якого в Сен-Тропе гуляв глава Офісу президента Андрій Богдан, відсвяткував день народження в Лондоні в пабі The Cow London – улюбленому місці футболіста Девіда Бекхема.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 6 грудня заклад було закрито для приватного свята Довбенка з резервом на 10 осіб. Хто був запрошений – не уточнюється.

Друг Богдана Довбенко відсвяткував день народження у Лондоні

При цьому на сайті пабу можна знайти прейскурант на послуги і меню. Так, для закритого заходу можна попередньо забронювати час. Заклад вимагає передоплату за бронювання у розмірі £250 (майже 8 тисяч грн). Передоплата потім віднімається з остаточного рахунку.

Порції страв у пабі коштують в межах £20 (близько 600 грн). Так, шість устриць обійдуться в 19 фунтів стерлінгів, а курча по-київськи, пюре і шпинат – у 12.

Напої з винної карти в середньому коштують 42-85 фунтів стерлінгів за пляшку 0,75 мл (від 1300 до 2600 гривень).

Довбенко відсвяткував день народження в Лондоні thecowlondon.co.uk

Довбенко відсвяткував день народження в Лондоні thecowlondon.co.uk

Довбенко відсвяткував день народження в Лондоні thecowlondon.co.uk

Довбенко відсвяткував день народження в пабі Лондона thecowlondon.co.uk

Довбенко відсвяткував день народження в пабі Лондона thecowlondon.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, на весіллі Довбенка в Сен-Тропе, крім Богдана, були присутні судді, банкіри і депутати від "Слуги народу".

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