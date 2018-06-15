В Україну прибув Політико-безпековий комітет ЄС: що це значить

В Україну на запрошення президента Петра Порошенка прибула делегація політики і безпеки Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сторони детально обговорили ситуацію з безпекою в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, а також результати недавньої зустрічі міністрів закордонних справ у нормандської форматі, стан виконання Мінських домовленостей і перспективи розгортання миротворчої місії ООН в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

"Глава держави подякував за візит делегації Політико-безпекового Комітету ЄС в Україну для ознайомлення із реальною ситуацією на Донбасі, що має особливо важливе значення у світлі чергового перегляду санкцій ЄС щодо РФ у червні та липні поточного року та підготовки до проведення Двадцятого саміту Україна – ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року", - сказано в повідомленні.

Петро Порошенко і делегація політики і безпеки ЄС Прес-служба АП

Порошенко акцентував увагу на ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема на будівництві моста і блокуванні частини Азовського моря для українських судів, а також на звільненні українських заручників і політичних в'язнів.

Петро Порошенко і делегація політики і безпеки ЄС Прес-служба АП

"Глава держави наголосив, що такі дії РФ потребують адекватної реакції та підкреслив важливість продовження та посилення кримського пакету санкцій проти РФ. Президент України закликав держави-члени ЄС посилити тиск на Кремль для якнайшвидшого звільнення українських політичних в’язнів та заручників", - підкреслили в прес -службі.

Петро Порошенко і делегація політики і безпеки ЄС Прес-служба АП

Крім того, на зустрічі підтвердили готовність до подальшого поглиблення співпраці між Україною та ЄС у сфері спільної зовнішньої політики та безпеки. Зокрема в частині протидії гібридним загрозам, кібератакам, втручанню у виборчі процеси.

"Представники держав-членів ЄС відзначили прогрес України на шляху здійснення реформ та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підтвердили незмінну підтримку з боку ЄС європейських прагнень та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся з послами країн G7 і ЄС, з якими обговорив політв'язнів, санкції проти РФ і Вищий антикорупційний суд.