До України прибула партія військової допомоги від США. Фото нових Javelin
До України вже прибула нова партія військової допомоги від США, серед якої, зокрема, – ракетні комплекси Javelin.
Про це проінформували на сторінці посольства США в Україні у Facebook, оприлюднивши відповідні фото. Там наголосили, що вже незабаром передадуть вантаж українським партнерам.
"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! 16 червня управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами та протитанковими ракетами Javelin", – йдеться в повідомленні.
В американському посольстві також наголосили, що США наполегливо стоять на боці України в підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям російської агресії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше посол України в США Володимир Єльченко розповів, що 2020 року Україна вперше безпосередньо закупить у США ракетні комплекси Javelin на суму $36,5 млн.
Крім того, країна отримає від американських партнерів військову допомогу розміром $250 млн.
У березні стало відомо, що $125 млн із них піде на закупівлю контрбатарейних радарів і броньованих патрульних катерів Mark VI.