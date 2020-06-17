До України прибула партія військової допомоги від США. Фото нових Javelin

До України вже прибула нова партія військової допомоги від США, серед якої, зокрема, – ракетні комплекси Javelin.

Про це проінформували на сторінці посольства США в Україні у Facebook, оприлюднивши відповідні фото. Там наголосили, що вже незабаром передадуть вантаж українським партнерам.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! 16 червня управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами та протитанковими ракетами Javelin", – йдеться в повідомленні.

В американському посольстві також наголосили, що США наполегливо стоять на боці України в підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям російської агресії.

Військова допомога США Україні Facebook посольства США в Україні

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