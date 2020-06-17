МоваЯзык

Топ-теми:

До України прибула партія військової допомоги від США. Фото нових Javelin

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
6,8 т.
Комплекси Javelin

Комплекси Javelin

До України вже прибула нова партія військової допомоги від США, серед якої, зокрема, – ракетні комплекси Javelin.

Про це проінформували на сторінці посольства США в Україні у Facebook, оприлюднивши відповідні фото. Там наголосили, що вже незабаром передадуть вантаж українським партнерам.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! 16 червня управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами та протитанковими ракетами Javelin", – йдеться в повідомленні.

В американському посольстві також наголосили, що США наполегливо стоять на боці України в підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям російської агресії.

Військова допомога США Україні

Військова допомога США Україні

До України прибула партія військової допомоги від США. Фото нових Javelin

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українапосольство США в УкраїніJavelin
Поділитися в Facebook
  1. /Політика