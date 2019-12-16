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16 грудня • оновлено в 17:04
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До України не пустили ще одного пропагандиста Путіна: що відомо

2.1т
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У понеділок, 16 грудня, в Україну не пустили ще одного журналіста російського телеканалу "НТВ" Олексія Чеботарьова.

Про це повідомили самі пропагандисти, поскаржившись, що причиною відмови вказали його нездатність підтвердити мету свого перебування в нашій країні.

У Telegram-каналі "НТВ" знову огризнулися на дії українських прикордонників, запевнивши, що їхали в Київ подивитися на те, що відбувається – як раніше запропонував на саміті в "нормандському форматв" президент Володимир Зеленський.

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До України не пустили ще одного пропагандиста Путіна

До України не пустили ще одного пропагандиста Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже третій подібний випадок за останній час. Слідом за ганебним видворенням з київського аеропорту російського журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну ще одну пропагандистку Кремля – кореспондентку Олександру Тонких.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Тег
пропаганда
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иловайский юрий
иловайский юрий
так кому позор...рагули,ваш презик получается никто и звать его никак)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ссытесь, рахули?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бу-га-а! Приезжайте, посмотрите! - А Аваков не пускает!!!))))))))))))))))
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