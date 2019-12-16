До України не пустили ще одного пропагандиста Путіна: що відомо

У понеділок, 16 грудня, в Україну не пустили ще одного журналіста російського телеканалу "НТВ" Олексія Чеботарьова.
Про це повідомили самі пропагандисти, поскаржившись, що причиною відмови вказали його нездатність підтвердити мету свого перебування в нашій країні.
У Telegram-каналі "НТВ" знову огризнулися на дії українських прикордонників, запевнивши, що їхали в Київ подивитися на те, що відбувається – як раніше запропонував на саміті в "нормандському форматв" президент Володимир Зеленський.
До України не пустили ще одного пропагандиста Путіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже третій подібний випадок за останній час. Слідом за ганебним видворенням з київського аеропорту російського журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну ще одну пропагандистку Кремля – кореспондентку Олександру Тонких.
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