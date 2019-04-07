В Україну не пустили лідера союзу угорців Румунії: скандал отримав продовження

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через заборону на в'їзд лідеру Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену.

Прес-секретар МЗС Тамаш Менцер назвав подію на кордоні "неприйнятною" і "антиугорською", передає "Європейська правда".

"Прес-секретар підкреслив, що розглядає заборону в’їзду в Україну лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену як неприйнятний і антиугорський крок", – йдеться в повідомленні.

Хунор Келемен facebook

Спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян пояснив відповідні заходи щодо Келемена в коментарі "Буква".

"Щодо цього громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів України про заборону останньому на в'їзд. Ситуація мала місце вчора в пункті пропуску "Тиса" (в Закарпатській області), – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Келемен особисто розповів в соцмережі, що його не пропустили на кордоні. За словами лідера спілки угорців Румунії, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС / KMKSZ).

Заборона на в'їзд в Україну діє до 13 жовтня 2020 року. Журналіст Дмитро Тужанський пояснив, що цей випадок може стати не просто скандалом, але і дипломатичною проблемою.

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