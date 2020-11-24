В Україну не пустили чиновника з Угорщини через незаконну агітацію

В Україні на кордоні не пустили чиновника з Угорщини Іштвана Грежу, якому заборонений в'їзд в Україну через втручання угорського уряду в місцеві вибори.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело, інцидент трапився у вівторок, 24 листопада, на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області.

Відзначається, що в Україні знали про візит чиновника в нашу країну, адже раніше Будапешт відправив ноту, в якій "проінформував" про приїзд Грежу. Іноземний чиновник близько години пробув на кордоні та після повернувся в Угорщину.

Пізніше чиновник підтвердив, що не зміг потрапити в Україну через заборону в'їзду. Він також пообіцяв пізніше надати більше подробиць. При цьому додав, що угорська сторона у відповідь на дії України, обговорює, "чи зберігати українське відділення в Ньїредьхазі". Ймовірно, мова йде про кафедру української мови і культури, яку відкрили в угорському місті Ніредьгаза в 2017 році.

У МЗС України пояснили, що Грежі був заборонений в'їзд через те, що він всупереч закону займався передвиборною агітацією в Україні. У міністерстві повідомили, що чиновник порушив положення Виборчого кодексу, які забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні.

"Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в'їзду пов'язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення", – підкреслили в МЗС.

У МЗС наголосили що відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в'їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон та законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення про заборону йому в'їзду.

Додамо, що Іштван Грежа – уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам через незаконну агітацію.