В Українці стартували виборчі перегони

На вибори до майбутньої Української ОТГ йдуть 11 кандидатів на голову та кандидати у депутати від 8 партій.

У списку кандидатів на голову ОТГ є три лідери перегонів, які мають найбільший рейтинг.

Першою у списку, згідно соціального опитування населення майбутньої ОТГ, є діюча виконуюча обов’язки міського голови Тетяна Кучер. Кандидатка обрала для себе самовисування.

Наступною у рейтингу є Оксана Кирилюк, яку висунула партія "Слуга народу". Оксана Кирилюк у команді з колишнім мером міста Українка Павло Козирєвим.

І третім за рівнем підтримки є Олександр Туренко від партіі "Європейська солідарність".

Найбільш запеклою буде боротьба між двома жінками, що висунули свої кандидатури. Оксана Кирилюк за вказівкою провладної партії підтримує будівництво Київської обхідної дороги, що має пройти через Українку.

Тетяна Кучер навпаки виступає проти такого будівництва, так як це погіршить екологію містечка, яке і так страждає від Трипільської ТЕС. Активістами міста за ініціативи Кучер вже розпочато збір підписів під петицією проти КОД в Українці.