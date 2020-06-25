В українській розвідці назвали одну з головних російських загроз на Донбасі

Паспортизація жителів окупованих районів Донбасу з боку Росії є загрозливим питанням на сьогодні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, головна стратегія агресора – зробити все, щоб наша країна залишилася в його сфері впливу.

"Стратегія одна – не допустити євроінтеграції України і зробити все для того, щоб Україна залишилася в сфері впливу РФ. Чи є плани приєднання окупованих територій в РФ – зараз складно сказати. Ми бачимо, що з початком агресії Росії проти нашої держави в 2014 році в плани Кремля постійно вносяться корективи залежно від того, як діє наша держава", – зазначив Скібіцький.

Він зазначив, що, якщо жителі окупованих територій, які отримали російські паспорти, візьмуть участь у голосуванні щодо змін до конституції РФ, це дозволить країні-агресору говорити про них, як про російських громадянах.

"І це небезпечно. Росія може використовувати присутності вже не просто російськомовного населення, а російських громадян як привід для втручання в наші внутрішні справи", – пояснив Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України попередило про незаконність голосування жителів окупованих територій Криму і Донбасу з паспортами громадянина РФ на російському референдумі щодо змін до Конституції.

Київ розглядає це як чергову спробу порушення її державного суверенітету і територіальної цілісності.