В України з'явився ще один союзник проти Росії в G8

Канада слідом за Німеччиною та Британією виступила проти повернення Росії до складу "Великої вісімки" (G8).

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляють прес-служба канадського уряду.

Так, під час зустрічі глави урядів погодилися з тим, що відновлення РФ в групі можливо тільки після припинення агресії проти України.

Джастін Трюдо 24 канал

Крім того, Джонсон висловив подяку главі канадського уряду за підтримку в засудженні ситуації з отруєнням в Солсбері, яке відбулося в березні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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