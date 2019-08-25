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В України з'явився ще один союзник проти Росії в G8

3.2т Читати матеріал російською

Канада слідом за Німеччиною та Британією виступила проти повернення Росії до складу "Великої вісімки" (G8).

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляють прес-служба канадського уряду.

Так, під час зустрічі глави урядів погодилися з тим, що відновлення РФ в групі можливо тільки після припинення агресії проти України.

Джастін Трюдо

Джастін Трюдо

24 канал

Новини
ЄС – за Україну: Зеленський обговорив із Туском повернення Росії в G8

Крім того, Джонсон висловив подяку главі канадського уряду за підтримку в засудженні ситуації з отруєнням в Солсбері, яке відбулося в березні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

  • Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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Тема
саміт G7
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Франція
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hunt andres
hunt andres
Какие могут быть со.зн ки у укурины? И коим боком эта недострана относится к G8???
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an and
an and
hunt andres, да, Украина к G7 не имеет отношения, равно как и Россия точно также! А разница лишь в том, что у Украины там есть друзья, а у России нет!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Если так, то ещё один признался в страхе перед Россией и Путиным.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Он не появился (этот союзник) - он всегда был.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одиозный Сергей, Открою тайну, в Мире не бывает союзников. Бывают Россия,США, Китай, Индия, а остальные страны сателлиты.
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