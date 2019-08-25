В України з'явився ще один союзник проти Росії в G8

Канада слідом за Німеччиною та Британією виступила проти повернення Росії до складу "Великої вісімки" (G8).
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляють прес-служба канадського уряду.
Так, під час зустрічі глави урядів погодилися з тим, що відновлення РФ в групі можливо тільки після припинення агресії проти України.
Джастін Трюдо
24 канал
Крім того, Джонсон висловив подяку главі канадського уряду за підтримку в засудженні ситуації з отруєнням в Солсбері, яке відбулося в березні 2018 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "OBOZREVATEL".