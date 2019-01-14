В Україні з'явиться свій ''посол ООН'': що зміниться

У 2019 році в Україні з'явиться "посол ООН", який допомагатиме Генеральному секретарю оперативно реагувати на ситуацію у країні.

Такий посол з'явиться завдяки "інституту послів", які в цьому році створить ООН, повідомив постійний представник України в Організації Володимир Єльченко, передає ZN.ua.

"Із 2019 року в системі ООН впроваджується т. зв."інститут послів"... Відтепер такий "посол ООН" буде діяти й в Україні. Але для нього, а точніше – її повноцінного функціонування доведеться переглянути підписану ще в далекому 1992 році Угоду між Україною та ООН, яка вже не відповідає сучасним реаліям", – зазначив дипломат.

Єльченко додав, що така посада буде спрямована на допомогу Генсеку ООН краще "тримати руку на пульсі на місцях із метою оперативнішого реагування". Відповідно, вимоги та відповідальність ООН теж будуть посилюватися.

ООН

"Тепер резиденти-координатори безпосередньо підкорятимуться Генеральному секретарю ООН і будуть вважатися найвищими представниками системи ООН у офісах інших країн. Їхній мандат передбачатиме не тільки реалізацію програм розвитку, як це було донедавна, але й поліпшення загальної координації між агентствами системи ООН і, можливо, найголовніше – підтримку урядів для запобігання кризам (гуманітарним, безпеки, політичним, техногенним)", – пояснив він.

Як повідомляв, Україна висунула різкі вимоги ООН через Росію.

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