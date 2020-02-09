Гончарук анонсував гучні перестановки в уряді

В Україні може з'явитися посада нового віцепрем'єра, який буде координувати економічний блок, а Міністерство ветеранів та окупованих територій буде розділене.

Про це в ефірі програми "Факти тижня" на ICTV повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Новий віцепрем'єр, за словами політика, допоможе уряду "посилити економічний блок".

"Тому що в нас фокус на залучення інвестицій, нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку, економіки, енергетики, інфраструктури. З фокусом на залучення інвестицій, на те, щоб захистити промисловість", – сказав він.

Також уряд прийняв рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. "Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію [міністерства окупованих територій] відомому юристу Олексію Рєзникову. І я не виключаю, що найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", – додав прем'єр.

В Україні з'явиться нове міністерство і віцепрем'єр РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в уряді можуть з'явитися нові міністри.

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