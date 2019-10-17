Монобільшість Верховної Ради України у цілому ухвалила законопроєкт №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Згідно із ним запровадили нові військові звання.

За документ проголосувало 278 народних депутатів на засіданні парламенту 17 жовтня.

Зокрема, проєкт підтримало 212 "слуг народу", 16 обранців від партії "Європейська солідарність", 11 – від "Батьківщини", 9 – від політсили "За майбутнє", 16 – від "Голосу" та 14 позафракційних депутатів.

В Україні з’явились нові військові звання

Згідно із пояснювальною запискою він дасть змогу:

вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України;

запровадити нові військові звання для сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їх відповідність стандартам NATO;

підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу, а також підготовці і виконанні ними завдань за призначенням;

створити додаткові мотиваційні чинники для проходження громадянами України військової служби за контрактом;

а також сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.

Водночас не відзначається, про які саме звання йдеться.

Результат голосування Скріншот

Результат голосування Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проведуть перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонери, матері-одиначки, субсидіанти і т.д). Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців. Таке рішення "Слуга народу" прийняла 16 жовтня, проголосувавши за законопроект №1231 у другому читанні.

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