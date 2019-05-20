В Україні змінився президент: всі подробиці інавгурації Зеленського

Вранці понеділка, 20 травня, у Верховній Раді пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Згідно зі ст. 104 Конституції, новий глава держави вступив на посаду з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні парламенту (всі відеотрансляції можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут).

Володимир Зеленський прийняв присягу президента України

Після принесення Зеленським присяги українському народу глава Конституційного Суду оголосила, що президент вступив на свою посаду, і вручила йому офіційні символи влади.

Зі свого боку голова Центральної виборчої комісії вручила Зеленському посвідчення президента.

OBOZREVATEL стежить за головною подією країни і пропонує читачам текстову онлайн трансляцію:

19:20 – У запланованому проведенні Зеленським консультацій із фракціями щодо розпуску Ради знайшли противоріччя.

18:39 – Глава МЗС Росії Сергій Лавров запропонував президенту України Володимиру Зеленському вести переговори "по-християнськи" і обміняти "всіх на всіх" на Донбасі.

17:32 – Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

"Я вирішив подати у відставку одразу після проведення у середу (22 травня. – Ред.) засідання уряду", – наголосив він.

17:15 – Зеленський попросив громадян України називати його тільки по імені, не вказуючи по батькові. "Будь ласка, кажіть просто – Володимире", - зазначив він.

16:10 – Музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політична сила візьме участь у дострокових виборах до парламенту.

Святослав Вакарчук "Голос"

15:42 – Дорогою до Адміністрації Зеленський вирішив позбутися від квітів, які йому подарували. Під руку новому президенту підвернулася жінка-патрульна.

15:30 – У представництві Євросоюзу заявили, що чекають розпуску Ради відповідно до закону, а дострокові вибори повинні пройти вільними, справедливими і такими, які заслуговують довіри.

Зеленський дарує квіти патрульній Скрін з відео

15:00 – Зеленський прийшов до будівлі Адміністрації глави держави, розташованої на вулиці Банковій. Першою в АП прибула з делегацією президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Зеленський прибув в АП

В АП прибула президент Грузії Саломе Зурабішвілі

14:45 – Зеленський заявив, що перший його указ буде про розпуск Верховної Ради.

14:30 – Володимир Зеленський проголосив вітальну промову для іноземних гостей. Обіцяв робити все, щоб для європейських країн Україна була не "далеким родичем, а надійною сестрою, якою пишатимуться".

14:00 – Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового глави держави.

13:40 – Сьогодні повинні відбутися консультації президента України з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради, про який він заявив на засіданні парламенту. Як повідомив народний депутат Валерій Карпунцов, указ може бути підписаний уже в понеділок увечері, 20 травня.

13:35 – Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало зле. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали в карету швидкої допомоги.

Микола Паламарчук solydarnist.org

13:32 – Світові лідери почали вітати нового президента України. Однією з перших Зеленського привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Пізніше до привітань приєдналися президент США Дональд Трамп, королева Британії Єлизавета II і глава уряду Тереза Мей.

12:50 – Президент РФ Володимир Путін не збирається вітати шостого президента України Володимира Зеленського з інавгурацією. Водночас Путін відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

12:40 – Мер Львова Андрій Садовий заявив, що спікер парламенту Андрій Парубій вже сьогодні, 20 травня, повинен скликати позачергове засідання ВРУ та розглянути: зміну виборчого закону, зняття недоторканності і відновлення покарання за незаконне збагачення.

12:35 – За процесом інавгурації президента України Володимира Зеленського на площі біля Верховної Ради спостерігали приблизно 3 тис. осіб, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. Ситуація під час заходу контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано, безпеку і публічний порядок охороняли майже 3,5 тис. правоохоронців.

12:30 – З'явилося відео, як під час церемонії впало посвідчення президента України.

12:25 – Народні депутати України були шоковані заявою президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів. Парламентарії були сильно здивовані таким рішенням глави держави. Депутати мають намір оскаржити рішення про розпуск, хоча прогнозують, що воно завершиться вже після дострокових виборів.

12:22 – Міністр енергетики США Рік Перрі заявляє, що США продовжуватимуть підтримувати Україну.

"Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яка візія для майбутнього України там представлена. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього", – сказав він журналістам у кулуарах Верховної Ради після інавгурації Зеленського в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Перрі зазначив, що якби у американської сторони було більше часу, то делегація США була б в декілька разів більшою.

Рік Перрі "Голос Америки"

12:05 – в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що не збирається йти у відставку і готова продовжити роботу над реформами.

12:00 – Політична заява президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради не впливає на роботу Кабінету міністрів, вважає віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Я хотів би закликати всіх: щоб не вводити в оману наших українців, зрозуміти, що і парламент, і уряд працюватимуть доти, поки не складуть присягу нові народні депутати", – сказав Зубко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Геннадій Зубко "Інтерфакс-Україна"

11:30 – Розпуск Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським призведе до правової колізії. Про це OBOZREVATEL розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України першого скликання Володимир Крижанівський. Коментуючи Указ президента, в якому як підстава для розпуску Ради вказується факт відсутності коаліції депутатських фракцій із 19 лютого 2016 року, він зауважив: "В Конституції ніяк не описано, як саме має відбуватися припинення повноважень Ради". Він пояснив, що факт відсутності коаліції в Раді протягом тривалого періоду не був зафіксований офіційно.

11:13 – Президент зі своєю дружиною Оленою відправилися на зустріч глав іноземних делегацій. Завершиться день інавгурації приблизно о 17:00 проведенням двосторонніх зустрічей із главами іноземних держав в Адміністрації президента.

Telegram-канал "Типовий Донецьк"

11:10 – Іноземне представництво на інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського "більш ніж гідне", заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він підкреслив, що інтерес до Зеленського в іноземних дипломатів високий, а тому з часом у нового президента буде "дуже багато важливих контактів".

11:05 – Міністр оборони України Степан Полторак оголосив про свою відставку.

10:59 – Внесли державний прапор України, звучить гімн.

10:53 – Після закінчення урочистого засідання Ради в Маріїнському палаці почалася церемонія представлення командувачів видами Збройних сил та принесення присяги військовослужбовцями верховному головнокомандувачу.

10:50 – Народ зустрів нового президента криками: "Молодець!".

10:46 – З ложі для почесних гостей за інавгурацією спостерігали батьки Володимира Зеленського – Римма Володимирівна й Олександр Семенович, а також його дружина Олена.

10:45 – Засідання Ради оголошено закритим. "Було весело!" – заявив в кінці спікер ВРУ Андрій Парубій.

10:44 – Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Прес-служба президента України

10:44 – Зеленський підкреслив, що крім війни на Донбасі є "багато інших бід". За його словами, великими проблемами також є "шокуючі тарифи, принизливі зарплати, неіснуючі робочі місця, медицина, міфічні дороги, які ремонтуються лише в бурхливій уяві".

10:43 – Зеленський заявив, щоб його портрети не розміщувати в кабінетах політиків і чиновників нашої країни.

10:40 – Між Зеленським і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком сталася перепалка. Ляшка обурило те, що Зеленський перейшов із державної мови на російську, і він зробив йому зауваження. На це Зеленський зухвало відповів йому: "Вони розуміють і українську, і російську. Дякую, пане Ляшко, що продовжуєте ділити українців. Українець – це не в паспорті, а в серці", – сказав президент, знову перейшовши на державну мову.

10:36 – Слова Зеленського про те, що першочергове завдання – припинити війну на Донбасі, не втрачаючи території, – були сприйняті стоячи й бурхливими оплесками.

Прес-служба президента України

10:29 – Володимир Зеленський виступає з промовою в залі парламенту після присяги.

"Дорогі українці! Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Тату, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський – президент. Виходить, що я теж президент. І тоді це прозвучало як дитячий жарт, але згодом я зрозумів, що насправді – це істина. Тому що кожен із нас – президент, не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І не тільки я приймав присягу – кожен із нас поклав руку на Конституцію, і кожен із нас присягнув на вірність Україні ".

10:21 – Зеленський оголошений президентом України. До зали внесли штандарти, новому главі держави вручили посвідчення президента України, знак президента, гербову печатку і булаву.

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

10:18 –Зеленський зачитує присягу.

10:17 – Глава Конституційного суду приводить до присяги Зеленського.

10:15 – Глава ЦВК оголошує офіційні результати виборів президента України.

10:13 –Зеленський пройшов до трибуни, грає гімн України.

10:07 – У залі присутні президенти Грузії, Литви, Естонії, віце-президент Туреччини.

10:00 – Почалося урочисте засідання парламенту.

09:54 – Новообраний президент України Зеленський пішки вирушив до Верховної Ради, де відбудеться його інавгурація, він спілкується з журналістами, потискує руки і "дає п'ять" присутнім українцям.

Команда Зе

09:53 – Володимир Зеленський із дружиною готові до церемонії інавгурації.

09:50 – Петро Порошенко заїхав у задній двір ВРУ.

09:48 – У столиці чергують приблизно 400 співробітників ДСНС і 90 одиниць техніки.

09:31 – У залі Ради народні депутати очікують урочистої церемонії.

09:24 – На урочистості прибули українські актори та гумористи Ігор Ласточкін, Юрій Ткач, Євген Кошовий, а також Вадим Переверзєв – керівник авторської групи "Кварталу 95". Також помічені члени команди "Зе".

Twitter Krus

УП

Актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков також приїхав привітати друга. pic.twitter.com/73hNoK9we3 - Новий Час (@tweetsNV) 20 травня 2019 р

До Раді прибув Сергій Сивохо 😮 pic.twitter.com/1qkkx96MZx - Новий Час (@tweetsNV) 20 травня 2019 р

Telegram The Newsroom

Вести

Вести

09:17 – Червона доріжка готова до зустрічі гостей.

Апостроф

09:09 – До ВРУ з'їжджаються іноземні делегації.

09:00 – Біля Верховної Ради вже зібралися люди. Зеленський має намір вийти до народу в Маріїнському парку. Поліція працює у посиленому режимі.

theБабель

theБабель

08:56 – До Верховної Ради прибув почесний караул.

Апостроф

Апостроф

08:40 – Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав листа новообраному президенту України Володимиру Зеленському, в якому висловив свою "всебічну підтримку". Гутерреш висловив надію на втілення Україною цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також подальше проведення реформ.

08:30 – Урядовий квартал рано-вранці виглядає безлюдно:

Twitter Serhii Andrushko

theБабель

theБабель

08:00 – Через перекриття вулиць змінили рух маршрутів міського транспорту.

ПОВНЕ ВІДЕО ІНАВГУРАЦІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО:

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