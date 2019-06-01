У Путіна заговорили про мир з Україною: в Кабміні відповіли

Відносини України і Росії на сьогоднішній день неможливо почати "з чистого аркуша".

Про це заявила в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи заяви оточення президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до миру.

"У нас йде війна, а Російська Федерація жодним чином не змінила свою зовнішню політику", – заявила віце-прем'єр.

"Ми чуємо заяви керівника однієї з палат російської Думи, що ми готові з Україною починати з чистого аркуша. З якого чистого аркуша? 13 тисяч загиблих, 26,5 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей втратили свої домівки – який чистий аркуш може бути в нашій розмові з Російською Федерацією?" – підкреслила вона.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов з їх боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми дійшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі" , – сказала Матвієнко.

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