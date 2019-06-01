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/Політика

У Путіна заговорили про мир з Україною: в Кабміні відповіли

2.7тЧитати матеріал російською

Відносини України і Росії на сьогоднішній день неможливо почати "з чистого аркуша".

Про це заявила в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи заяви оточення президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до миру.

"У нас йде війна, а Російська Федерація жодним чином не змінила свою зовнішню політику", – заявила віце-прем'єр.

"Ми чуємо заяви керівника однієї з палат російської Думи, що ми готові з Україною починати з чистого аркуша. З якого чистого аркуша? 13 тисяч загиблих, 26,5 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей втратили свої домівки – який чистий аркуш може бути в нашій розмові з Російською Федерацією?" – підкреслила вона.

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У Путіна заговорили про мир з Україною: в Кабміні відповіли

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов з їх боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми дійшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі" , – сказала Матвієнко.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"У нас идет война, а Российская Федерация никоим образом не изменила свою внешнюю политику", – заявила вице-премьер. ----------------------------------------------------- А вы точно уверены, что хотите того, что бы Россия сменила внешнюю политику? Мы пока не вмешиваемся в гражданскую войну на Украине, но всё может изменится в течении нескольких часов...
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Пигин Макс, пантовщик хреново и троль, пшло нах от сюда. Клоун
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Пигин Макс, Бачиш Макс Валя Стакан не похмелилась і несе"пургу" і ти туди ж...
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