В Україні запропонували не саджати у в'язницю за брехню в деклараціях: Шабунін вказав на світовий досвід

До скандального рішення Конституційного суду України посадовим особам загрожувала в'язниця за брехню в декларації на суму понад 500 тис. грн. Президент Володимир Зеленський подав законопроект, де пропонує збільшити цю суму до чотирьох млн, а робоча група спікера Ради Дмитра Разумкова – не саджати до в'язниці взагалі.

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook вказав на несправедливість покарання корупціонерів і "звичайних людей".

"Адже звичайних людей за 1000 грн. саджати для депутатів не проблема, а ось чиновників за брехню на мільйони саджати не можна... 17-ти річна дівчина вкрала куртку за 800 грн: їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років... Чоловік вкрав у магазині продукти, цигарки, алкоголь і 1000 грн: йому загрожує від трьох до шести років", – обурився Шабунін.

Він навів у приклад світовий досвід покарання посадових осіб за брехню в деклараціях. Так, у Франції та Албанії корупціонерів за такий злочин садять до в'язниці на термін до трьох років, в Туреччині – від трьох до п'яти років, у Вірменії позбавляють волі на два – чотири роки.

"Навіть запропонована президентом планка в чотири млн грн. для ув'язнення – занадто гуманно для корупціонерів. Відсутність же ув'язнення за брехню в деклараціях взагалі, яку нам пропонує група Разумкова – це диверсія проти декларування (стаття просто не буде працювати), насмішка над справедливістю, навіть плювок в неї", – вважає Шабунін.

Скріншот Віталій Шабунін в Facebook

Скріншот Віталій Шабунін в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Володимир Зеленський 27 листопада провела засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, де обговорили ситуацію, викликану скасуванням КСУ відповідальності за незаконне декларування.