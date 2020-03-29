В Україні замінять міністра фінансів: стало відоме ім'я

Новим міністром фінансів України може стати колишній заступник глави Адміністрації президента Сергій Марченко.

Про це OBOZREVATEL повідомили обізнані джерела. Він повинен замінити на посту Ігоря Уманського, якого призначили 4 березня.

У Марченка вже є досвід роботи в Міністерстві фінансів – у 2016-2018 роках він був заступником міністра.

Сергій Марченко може стати новим міністром фінансів

Чим відомий Марченко

У 2002 році він закінчив Академію державної податкової служби України, отримавши ступінь магістра управління державними фінансами.

Після цього працював на різних посадах у Мінфіні, Державній фіскальній службі, парламентському комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, а також секретаріаті Кабміну. У 2009 році став кандидатом економічних наук.

Марченко брав участь у розробці та просуванні реформ у напрямках фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.

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Із 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при президенті України, допомагав розробляти ухвалений у 2014 році Бюджетний кодекс, а також координував написання законопроєктів про зміну системи фінансування та автономізації медичних установ.

Також він був експертом аналітичного центру Bendukidze Free Market Center. У 2016 році став заступником міністра фінансів.

31 серпня 2018 року зайняв посаду заступника глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Відповідав за економічний блок питань. 19 травня 2019 року залишив пост.

Одружений, виховує сина і дочку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" викликали на зустріч кандидатів на посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгу Буславець.

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