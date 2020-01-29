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29 січня • оновлено в 14:28
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В Україні захотіли скасувати конкурс для керівників держпідприємств

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На засідання уряду було внесено постанову про скасування обов'язкових конкурсів на керівників для державних підприємств з освіченим наглядовою радою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Інформація спровокувала обговорення в мережі.

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"Реалізація акта сприятиме оперативному вирішенню питання про призначення керівника в разі виникнення вакансії", – йдеться в поясненні.

Думки щодо проведення державних конкурсів розділилися.

В Україні захотіли скасувати конкурс для керівників держпідприємств

В Україні захотіли скасувати конкурс для керівників держпідприємств
В Україні захотіли скасувати конкурс для керівників держпідприємств

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України VIII скликання Олена Сотник (фракція "Об'єднання" Самопоміч ") вирішила провести експеримент, зібравши пакет документів на оголошений конкурс заступників директора Державного Бюро Розслідувань за 2 дні.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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