В Україні за порушення швидкості хочуть позбавляти прав: у МВС анонсували новий закон

Міністерство внутрішніх справ України має намір внести до Верховної Ради законопроєкт про систематичне перевищення водіями швидкості руху.

Про це на брифінгу засідання уряду заявив заступник глави МВС Антон Геращенко. За його словам, відповідний проєкт закону нині готується.

"Згідно з ним громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки б сплачували штрафи. Адже для тих, хто заробляє великі гроші, штраф 255 чи 510 грн – не такий уже й великий", – пояснив він.

За словами Геращенка, у разі, якщо у водія накопичується 10-15 штрафів за місяць, то в нього потрібно відібрати права. Окрім цього, він має повторно складати екзамен.

"Щоб розуміли, що на наших дорогах немає місця тим людям, які просто вбивають інших через те, що постійно порушують швидкість", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

Він також додав, що за перші дні роботи системи автоматичної відеофіксації порушень ПДР з’явився водій-"рекордсмен", який за два дні 14 разів перевищив швидкість.

"Є ще одна особа, яка перевищила 13 разів. Три особи перевищили швидкість по 11 разів. Ось для таких і буде створено закон, за яким їх позбавлять водійських прав і вони змушені будуть перескладати на права", – підсумував Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня запустили систему автоматичної фото- й відеофіксації порушень правил дорожнього руху.