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В Україні виступили з вимогою ввести обов'язкові дебати на виборах

1.3тЧитати матеріал російською

Українці розмістили електронну петицію з вимогою проводити дебати між кандидатами в президенти перед кожним туром виборів.

Документ був оприлюднений на сайті Верховної Ради у вівторок, 2 квітня.

"Законодавчо ввести обов'язковість проведення виборчих дебатів кандидатів у президенти перед кожним туром голосування. Необхідність такої процедури підтверджується світовим досвідом", – пояснив автор петиції Олексій Теплухін.

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Дебати на виборах

Дебати на виборах

ТСН

Подібну вимогу він аргументував тим, що тільки на відкритих публічних дебатах кандидати зможуть не оперувати політичними гаслами, а обговорювати реальні справи, плани та шляхи їх реалізації.

На переконання автора, Україна не має достатньо часу, щоб побудувати аналогічні традиції шляхом проб і помилок, як це зробили інші країни. Кандидат, який відмовився від дебатів у цих країнах, втрачає підтримку виборців.

"Так само він втратить підтримку виборців, якщо публічно покаже, що не має ні досягнень, ні мети, ні планів щодо вирішення поточних державних проблем", – сказано в петиції.

В Україні виступили з вимогою ввести обов'язкові дебати на виборах

Станом на 17:17 петиція зібрала 227 голосів із 25 тисяч необхідних.

Примітно, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко разом із нардепом Марією Іоновою також зареєстрували в парламенті законопроект про обов'язковість дебатів перед другим туром виборів президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Суспільне" запросило лідерів президентських перегонів Володимира Зеленського та Петра порошенко взяти участь у теледебатах, які призначені на 19 квітня.

Зеленський заявив, що готовий до дебатів з Порошенком, але якщо дозволить його графік як художнього керівника студії "Квартал 95".

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a alexeyon
a alexeyon
Все верно, по пути хуйла идти нельзя ((( это чмо хуйло не провел ни одних дебатов. Брать пример с орков ватостана не надо ... Дебаты должны быть, претенденты должны ответить народу не бордами вдоль дороги, не сериалами, не проплаченными шоу с подготовленными вопросами . Все будет Украина !!!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Ловите этого потенциального главнокомандующего. Пусть хоть что-то скажет без суфлера и помощников.
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