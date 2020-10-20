В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ

Марина Ліснічук Політика 11:59, 20.10.2020 Оновлено: 12:48, 20.10.2020

Депутати Верховної Ради ухвалили постанову щодо боротьби з коронавірусом в Україні і створили Національний штаб протидії біологічним загрозам на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з ним, у країні планують збільшити кількість тестувань та потужності лабораторій для діагностики COVID-19. За відповідний проєкт постанови №4228 20 жовтня проголосувало 308 парламентарів (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, документ передбачає:

  • створення очолюваного президентом штабу протидії біологічним загрозам;

  • масове тестування на коронавірус;

  • збільшення потужностей лабораторій;

  • перепрофілювання лікарень під відділення для лікування COVID-19.

Результати голосування
Скриншот

Також постановою вводиться в дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну інфекцію, для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім цього, за регіональним розподілом в Україні мають створити необхідну кількість мобільних бригад для забору в пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію для проведення тестування.

Зауважимо, що після ухвалення документа про створення штабу в президентській партії "Слуга народу" дали пояснення про завдання, які той виконуватиме задля протистояння другій хвилі пандемії коронавірусу в Україні.

"Відповідь на це запитання дали народні депутати, які сьогодні підтримали проєкт постанови №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної інфекції", – підкреслили в повідомленні Telegram-каналу партії й надали інфографіку.

Завдання, які має вирішити штаб щодо боротьби з COVID-19 в Україні
Telegram-канал "Слуга народу"
Інфографіка щодо завдань штабу
Telegram-канал "Слуга народу"
Рада ухвалила постанову про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні
Скриншот
Документом передбачається забезпечення захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз
Скриншот
В Україні створили Національний штаб протидії біологічним загрозам
Скриншот
Новий штаб очолив президент Володимир Зеленський
Скриншот
Новий штаб має забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на COVID-19
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Серед завдань штабу – покращити умови праці медичних працівників, які надають допомогу інфекційним хворим
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.

  • Станом на ранок 20 жовтня в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5469 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 5786 осіб, а 129 533 пацієнти повністю побороли хворобу.

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