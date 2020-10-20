В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ
Депутати Верховної Ради ухвалили постанову щодо боротьби з коронавірусом в Україні і створили Національний штаб протидії біологічним загрозам на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Згідно з ним, у країні планують збільшити кількість тестувань та потужності лабораторій для діагностики COVID-19. За відповідний проєкт постанови №4228 20 жовтня проголосувало 308 парламентарів (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, документ передбачає:
створення очолюваного президентом штабу протидії біологічним загрозам;
масове тестування на коронавірус;
збільшення потужностей лабораторій;
перепрофілювання лікарень під відділення для лікування COVID-19.
Також постановою вводиться в дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну інфекцію, для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.
Крім цього, за регіональним розподілом в Україні мають створити необхідну кількість мобільних бригад для забору в пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію для проведення тестування.
Зауважимо, що після ухвалення документа про створення штабу в президентській партії "Слуга народу" дали пояснення про завдання, які той виконуватиме задля протистояння другій хвилі пандемії коронавірусу в Україні.
"Відповідь на це запитання дали народні депутати, які сьогодні підтримали проєкт постанови №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної інфекції", – підкреслили в повідомленні Telegram-каналу партії й надали інфографіку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.
Станом на ранок 20 жовтня в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5469 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 5786 осіб, а 129 533 пацієнти повністю побороли хворобу.