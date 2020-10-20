В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ
Штаб покликаний захистити всі системи життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз
Він має забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу
Крім цього, покращити умови праці медичних працівників, які надають допомогу інфекційним хворим
Депутати Верховної Ради ухвалили постанову щодо боротьби з коронавірусом в Україні і створили Національний штаб протидії біологічним загрозам на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Згідно з ним, у країні планують збільшити кількість тестувань та потужності лабораторій для діагностики COVID-19. За відповідний проєкт постанови №4228 20 жовтня проголосувало 308 парламентарів (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, документ передбачає:
створення очолюваного президентом штабу протидії біологічним загрозам;
масове тестування на коронавірус;
збільшення потужностей лабораторій;
перепрофілювання лікарень під відділення для лікування COVID-19.
Також постановою вводиться в дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну інфекцію, для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.
Крім цього, за регіональним розподілом в Україні мають створити необхідну кількість мобільних бригад для забору в пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію для проведення тестування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.
Станом на ранок 20 жовтня в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5469 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 5786 осіб, а 129 533 пацієнти повністю побороли хворобу.