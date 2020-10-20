В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ

Депутати Верховної Ради ухвалили постанову щодо боротьби з коронавірусом в Україні і створили Національний штаб протидії біологічним загрозам на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з ним, у країні планують збільшити кількість тестувань та потужності лабораторій для діагностики COVID-19. За відповідний проєкт постанови №4228 20 жовтня проголосувало 308 парламентарів (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, документ передбачає:

створення очолюваного президентом штабу протидії біологічним загрозам;

масове тестування на коронавірус;

збільшення потужностей лабораторій;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування COVID-19.

Також постановою вводиться в дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну інфекцію, для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

Крім цього, за регіональним розподілом в Україні мають створити необхідну кількість мобільних бригад для забору в пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування у лабораторію для проведення тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: