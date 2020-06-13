У Міністерстві охорони здоров'я розробили план по відновленню санітарно-епідеміологічної служби.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов на брифінгу в суботу, 13 червня.

"За останні п'ять років українська санітарно-епідеміологічна служба була розвалена. У нас навіть перестали випускати лікарів-епідеміологів. Нам не вистачає до 40-50% кадрового забезпечення: лікарів-епідеміологів, вірусологів, лаборантів. Ми виправляємо ці помилки прямо під час епідемії: залучаємо фахівців, переучувати їх", – сказав він.

Степанов додав, що служба "відповідатиме тим світовим викликам, які на сьогоднішній день є в світі".

Максим Степанов четверта студія

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків COVID-19. З них 753 були виявлені за минулу добу – це рекордний показник з початку епідемії.

У МОЗ пояснили, що така динаміка пов'язана саме з ослабленням карантину.

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